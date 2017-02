Ovo da Madrugada lança camisa de sua 9ª edição

A Agremiação Carnavalesca Ovo da Madrugada já está com a camisa de sua 9ª edição nas ruas. O adereço que ajuda a pagar os custos do bloco que faz a maior prévia carnavalesca de Penedo está à venda por R$ 30 nas lojas Primavest, Rios Modas Jovem, Mape Presentes e nos restaurantes Boca Cheia e Forte Nassau.

Com apoio de empresas do comércio local, da Prefeitura de Penedo e indústrias da região, o bloco que arrasta milhares de pessoas pelas ruas da Cidade dos Sobrados completa 9 anos no próximo sábado, 11. Ao som do mais legítimo frevo, tocado apenas por orquestras, o Ovo da Madrugada promete repetir o sucesso de público que é uma de suas marcas.

Os diretores da agremiação que revigorou as prévias carnavalescas em Penedo informam que todas as instituições parceiras do desfile (Polícias Civil e Militar, Bombeiros, Samu) já foram oficialmente informadas sobre a realização do evento acontece sem casos de maior violência desde a sua primeira edição.

Com frevo, folia e muito banho de carro-pipa, o desfile do Ovo da Madrugada sairá as 10 horas do sábado, 11. O percurso tem início na Praça Jácome Calheiros (Praça do Corêto), segue pelo Rosário Estreito, Praça Barão de Penedo, Avenida Floriano Peixoto, orla e retorna ao ponto de partida, subindo a ladeira do Beco da Pousada Colonial, passando em frente ao convento e segue pela Rua João Pessoa, antiga Rua da Penha.

A organização do Ovo da Madrugada faz ainda um apelo ao bom senso dos foliões, principalmente jovens e adolescentes, para que usem apenas produtos de fácil remoção no ‘mela-mela’, como maisena ou spray de espuma.

por Fernando Vinicius