Alagoano toma posse no Conselho Federal de Economia

Foi na última quinta-feira, que o alagoano Maurílio Procópio teve um dia bem especial em Brasília. É que o presidente do Conselho Federal de Economia (Cofecon) economista Júlio Miragaya o empossou no cargo de Conselheiro Federal Suplente. Maurílio que é o atual presidente do Conselho Regional de Economia de Alagoas (Corecon/AL) foi eleito com mandato para o triênio 2017/2019 na Assembleia Geral de Delegados Eleitores, realizada no dia 1º de dezembro de 2016 em Brasília.

O ato solene de posse de Maurílio Procópio aconteceu no auditório do Palácio do Comércio na capital federal. Prestigiaram o evento os presidentes dos Corecon’s de todo o Brasil e autoridades locais. “Exercer uma função dentro do Conselho Federal de Economia é motivo de muito orgulho para todos nós, sobretudo pelo fato de ser alagoano e com força de vontade para defender os interesses da categoria em todo território nacional, para assim, termos um Brasil mais forte e pujante acima de tudo” disse Procópio.

“Alagoas sempre esteve bem representada no Cofecon ao longo dessas últimas décadas, aonde vários economistas chegaram a ocupar cargos dentro da diretoria do órgão, sobretudo correspondendo com seu papel à frente dos trabalhos; e o Maurílio Procópio agora não será diferente; até porque não foi atoa que ele chegou a presidência do nosso Corecon/AL” comentou o economista Marcos Calheiros que também já passou pela diretoria do Conselho Federal, e que atualmente preside o Sindicato da categoria no Estado.

Por Edmílson Teixeira/CadaMinuto