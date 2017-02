Governo apura denúncia envolvendo irregularidades da CEF durante recadastramento

Após denúncias de que a Caixa Econômica Federal (CEF) estaria realizando “venda casada” de produtos e serviços durante o recadastramento dos servidores públicos estaduais, o governo de Alagoas, por meio das secretarias de Estado da Fazenda e do Planejamento e da Alagoas Previdência, anunciou que está apurando o caso. O pedido de providências também será feito durante reunião com representantes da Superintendência da Caixa na tarde desta segunda-feira, 6, na Sefaz.

Em nota encaminhada à imprensa, a assessoria de Comunicação da Fazenda Estadual explicou que, “qualquer oferta de serviços e assinatura de contratos que não envolva a atualização cadastral foge do contratado com a Caixa Econômica Federal, e o Estado de Alagoas é terminantemente contra tal procedimento adotado por funcionários da instituição bancária”.

Os servidores que identificarem irregularidades no momento do recadastramento devem informar o ocorrido por meio do e-mail atualizacaocadastral@sefaz.al.gov.br, apontando o local, dia, horário e nome do atendente da agência bancária onde o procedimento de atualização tenha sido realizado sem a devida transparência das informações.

“Se a ação equivocada persistir, o Estado de Alagoas irá tomar os procedimentos administrativos contra a instituição financeira em acordo com as cláusulas contratuais”, informa a nota.

