Mulher é assassinada a tiros em Coruripe

Uma mulher identificada como Edna Maria dos Santos, 45 anos, foi assassinada a tiros nesta terça-feira, 7, no município de Coruripe. As primeiras informações davam conta que a vítima estaria em um mercadinho quando foi surpreendida por quatro homens armados. No entanto, agentes da Delegacia de Coruripe informaram que a vítima foi executada em sua residência.

O fato é que testemunhas teriam visto os autores do crime descendo de um veículo, de característica e placa não informadas, e desferindo vários tiros contra a vítima.

Populares informaram que a vítima seria irmã de um homem identificado como José dos Santos, o Zé Bita, morto em dezembro do ano passado, no conjunto habitacional Arco-Íris, no município de Coruripe. Zé Bita Tinha várias passagens pela Polícia por crimes de homicídio. O que a polícia não explicou é se há ligação entre a morte de Zé Bita e de Edna, conhecida como “Pê”.

Fonte: AL24horas