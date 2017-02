Prazo para preenchimento de dados da 2º etapa do Censo Escolar vai até 17 de março

Os diretores e dirigentes das escolas públicas e também secretários municipais de educação devem preencher os dados da 2ª etapa do Censo Escolar até o dia 17 de março. Nesta fase devem ser informados a movimentação de rendimento escolar (aprovação, reprovação, transferência e desistência) dos alunos das escolas de educação básica que servirá de subsídio para planejamento e monitoramento de políticas públicas e conhecimento da realidade escolar.

As redes que fazem migração (importação ou exportação de dados) possuem orientação específica do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para preenchimento das informações. Caso alguma escola não tenha recebido essas orientações, deve enviar solicitação para os e-mails estatisticaeavaliacao@educ.al.gov.br ou educasenso.al@gmail.com para receber as orientações necessárias para o preenchimento dos dados.

A supervisora de estatística e avaliação educacional e coordenadora estadual do Censo, Cheila Vasconcelos, informa que em caso de pré-escola, não se deve informar aprovação, apenas desistência ou transferência. E vale salientar, assim como as redes estadual e federal, que as redes privada e municipal não deixem de fazer a declaração de dados para evitar a invalidez no histórico escolar do aluno.

“É de suma importância que os diretores e dirigentes não deixem para efetuar o preenchimento na última hora, principalmente os municípios que estão com prefeitos novos, para não prejudicar o aluno”, esclarece a supervisora.

A divulgação dos resultados dessa etapa está prevista para o dia 3 de abril. A partir desta data, as escolas terão um prazo de 15 dias para conferência e correção das informações, caso seja necessário. Encerrada a retificação, as informações não poderão ser alteradas, por isso é de extrema importância a confirmação das informações.

Em caso de dúvidas o dirigente ou secretário ainda podem entrar em contato pelos números 3315-1264 ou 3315-1265.

Fonte: Agência Alagoas