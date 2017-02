PROMOÇÃO: concorra a uma blusa do bloco Ovo da Madrugada 2017

O portal de notícias, OparaNews, irá sortear uma blusa do bloco mais badalado do município ribeirinho de Penedo, Ovo da Madrugada, que neste ano de 2017 completa nove anos de avenida.

O bloco irá desfilar pelas ruas de Penedo no próximo sábado, 11. A concentração será às 09h00 na praça Jácome Calheiros e em seguida percorrerá as principais ruas história da cidade: Rosário Estreito, Praça Barão de Penedo, Avenida Floriano Peixoto, orla e retorna ao ponto de partida, subindo a ladeira do Beco da Pousada Colonial, passando em frente ao convento e segue pela Rua João Pessoa, antiga Rua da Penha.

Para concorrer, você internauta precisa se cadastrar no link: http://oparanews.com.br/index.php/promocao-ovo-da-madrugada-2017/ , e automaticamente estará participando da promoção.

O sorteio será feito ao vivo no programa Balanço Geral da Emissora Rio São Francisco a partir das 17h00 da próxima quinta-feira, 09.

por Redação