SINDSPEM acompanha remanejamento de agentes de saúde, cobra rateio para pessoal da Educação e alteração no projeto de reforma administrativa

Cumprindo a missão de defender trabalhadores que fazem a máquina pública funcionar, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (SINDSPEM) desenvolve ações paralelas ao acompanhamento permanente do projeto que pretende instituir a Previdência Própria Municipal.

Ao tempo em que atua para debater e mobilizar o funcionalismo municipal a respeito da proposta que altera a aposentadoria de milhares de trabalhadores, o SINDSPEM atendeu solicitação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e acompanhou o remanejamento de integrantes da categoria que acionaram o sindicato para mediar impasses junto à Secretaria Municipal de Saúde.

Em outra frente de trabalho direcionada à defesa dos direitos dos trabalhadores, o SINDSPEM encaminhou ofício ao governo municipal para que não se extinga o cargo de coordenador pedagógico, conforme prevê o projeto de reforma administrativa proposto pelo Prefeito Március Beltrão.

Ainda no âmbito da Educação, o SINDSPEM cobra pagamento do rateio do FUNDEB para trabalhadores da pasta que atuam no setor administrativo. Apesar da ausência da obrigatoriedade para contemplar quem não atua no magistério, o sindicato identificou – com base nos repasses do Fundeb – que há recurso suficiente para atender agentes administrativos e secretários escolares, categorias sem reajuste salarial desde 2014.

A diretoria atual do SINDSPEM informa ainda que, em breve, fará a terceira prestação de contas aos servidores, fato inédito na história do sindicato.

Fonte: Assessoria