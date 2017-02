TJ modifica para o regime aberto pena de vereador condenado por agressão

O Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas modificou para o regime aberto a condenação do sargento Jaílson Vicente de Melo, da reserva da Polícia Militar, atualmente vereador do Município de União dos Palmares. O militar havia sido condenado por agressão, à pena de três anos de reclusão em regime semiaberto.

Jaílson foi condenado pela 13ª Vara Criminal (Auditoria Militar), por agredir o próprio irmão e ainda um policial militar em serviço, em 2006. De acordo com o desembargador José Carlos Malta Marques, relator da ação, não há justificativa para que o início do cumprimento da pena em seja em regime semiaberto. A decisão foi unânime.

Durante a sessão de julgamento, o procurador-geral Alfredo Gaspar de Mendonça, do Ministério Público Estadual, opinou a favor da mudança do regime.

O cumprimento da pena já estava suspenso pelo relator, em decisão liminar proferida em novembro de 2016.

O caso

De acordo com a acusação, em 28 de fevereiro de 2006, Jaílson, na época cabo da PM, teria se envolvido em uma briga com o seu irmão, o soldado Vicente. Ambos estariam à paisana e aparentemente embriagados.

Na sequência, uma guarnição da Polícia Militar que fazia a segurança do carnaval conseguiu separar a briga, mas Jaílson teria então agredido um dos policiais em serviço, capitão Barcelos. O cabo e o capitão chegaram a sacar suas armas, mas a situação teria sido apaziguada pelo próprio soldado Vicente, que em seguida se evadiu do local, junto com o irmão.

Matéria referente ao processo nº 0804191-68.2016.8.02.0000

Fonte: TJ/AL