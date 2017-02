Anvisa proíbe noz da Índia após associação com três mortes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta terça-feira (7), a fabricação, comercialização, distribuição e importação de Noz da Índia (Aleurites moluccanus) e do Chapéu de Napoleão (Thevetia peruviana) no Brasil.

As duas sementes, divulgadas de forma irregular e associadas ao emagrecimento por conta das propriedades laxativas, não podem mais ser usadas na composição de alimentos, medicamentos ou qualquer produto de consumo.

A Anvisa alerta que nunca houve registro na Anvisa de produtos à base desses dois insumos.

Mortes por intoxicação

A Anvisa tomou como base para a sua decisão as evidências de toxicidade e a ocorrência de óbitos no Brasil associados ao consumo de Noz da Índia.

Foi acatada a Nota Técnica do Centro Integrado de Vigilância Toxicológica do Estado do Mato Grosso do Sul sobre casos de intoxicação pelo uso da noz. A semente está associada a duas mortes em Campo Grande (MS) e São Luís (MA). Um terceiro caso em Santos (SP) está em apuração. Com informações do Portal Brasil.

Fonte: Notícias ao Minuto