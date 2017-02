Com novo formato, clubes alagoanos estreiam na Copa do Brasil

Uma noite movimentada e que promete muitas emoções. A Copa do Brasil começa nesta quarta-feira (08) com novo formato de partida única nas primeiras rodadas e os quatro clubes alagoanos, ASA, CSA, CRB e Murici, entram em campo buscando seguir firme na competição.

Neste novo formato, a primeira e a segunda fase serão de partida única, com o visitante tendo a vantagem de empatar, passando para a próxima fase da Copa do Brasil. Além disso, o clube visitante que se classificar, ficará com 60% da renda e os donos da casa com 40%.

A tabela da competição foi feita de acordo com o ranking de clubes, colocando os melhores colocados como visitantes nas duas primeiras fases. Com dos quatro clubes alagoanos, dois jogam em casa e outros dois fora.

O primeiro a entrar em campo em Alagoas é o Murici. O time da Zona da Mata recebe o Juventude do Rio Grande do Sul, às 19h30* no Estádio José Gomes da Costa. A equipe alagoana precisará vencer para se classificar.

O segundo clube do Estado que joga em casa será o CSA,que terá pela frente talvez, o adversário mais forte, o Sport Recife. As duas equipes se enfrentam às 21h30* no Estádio Rei Pelé.

Depois da derrota no clássico diante do CRB, o CSA precisará se recuperar, contar com o apoio da sua torcida e não errar, uma vez que apenas a vitória lhe dará a classificação para a segunda fase da competição nacional.

Jogando longe de casa, o ASA terá a vantagem do empate, mas enfrentará uma equipe qualificada. A Ferroviária disputa a primeira divisão do futebol paulista e tentará surpreender na Copa do Brasil.

As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30* no Estádio da Fonte Luminosa, cidade de Araraquara, interior de São Paulo.

Quem fecha a participação alagoana nesta primeira fase é o atual campeão alagoano, o CRB. Motivado após a vitória no “Clássico das Multidões”, o “Galo” vai enfrentar um adversário teoricamente mais fraco, o Altos do Piauí, mas que terá a seu favor o “fator casa”.

Altos e CRB entram em campo às 20h30, no Estádio Linfolfo Monteiro, em Teresina no Piauí.

Fonte: Minuto Esportes