Suspeito de estuprar adolescente é amarrado e morto por populares

Um homem identificado apenas como Prego foi morto por populares, na tarde desta quarta-feira (8), após a suspeita de que ele teria estuprado uma adolescente com necessidades especiais de 14 anos, de iniciais V.A., no bairro de Jacarecica, em Maceió. Após ser acusado por familiares da vítima, ele foi perseguido por populares, amarrado e espancado até a morte.

De acordo a Polícia Militar, depois de ser acusado de cometer o crime, o suspeito tentou fugir correndo pelas ruas da região. Apesar das tentativas, ele não conseguiu e foi alcançado. Os militares relataram que, além de levar inúmeros chutes por todo o corpo, o suspeito também recebeu pedradas e paulas na cabeça e tórax.

De acordo com familiares da vítima de estupro, ela estava desaparecida desde ontem e tinha sido vista pela última vez nas proximidades de um riacho na Vila Emater, local onde mora. Ela terai saído de casa para ir ao encontro da avó, mas nunca chegou. Foi quando o pai saiu em busca do paradeiro da filha e foi informado que ela teria sido vista com um homem que seria catador de recicláveis. Após colher informações, o pai conseguiu chegar ao paradeiro da jovem, que estava toda machucada e relatou o que teria acontecido.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi enviada ao local da ocorrência, mas ao chegar lá constatou o óbito. Unidades da delegacia de Homicídios e do Instituto de Criminalísticas estiveram no local com o objetivo de adotar os procedimentos necessários para o andamento do inquérito policial.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Os familiares informaram ainda que a vítima foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde é assistida por uma equipe médica. A adolescente relatou para o seu pai que durante a violência sexual ele foi obrigada a utilizar drogas.

