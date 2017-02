TJ convoca credores para entrega de R$ 2 milhões em precatórios

A Presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL) convoca credores e advogados para a entrega de 35 alvarás de precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPV), na próxima sexta-feira (10), às 9h. No total, serão liberados R$ 2.050.207,75.

Trata-se do primeiro lote de pagamentos de 2017. A solenidade será conduzida pela Presidência em auditório no primeiro andar da sede do TJ/AL. A convocação foi publicada pela Diretoria de Precatórios no Diário da Justiça Eletrônico desta terça-feira (7).

Os alvarás referem-se a dívidas do Estado de Alagoas e dos municípios de Campo Alegre, Jacuípe, Maceió, Palmeira dos Índios, Porto Calvo e São José da Laje.

Para a liberação, os credores pessoas físicas deverão apresentar cópia legível de documento oficial com foto, e do CPF. No caso das pessoas jurídicas, deverá ser entregue cópia autenticada do contrato societário e suas respectivas alterações, certidão simplificada da Junta Comercial, assim como documento oficial com foto e CPF do representante legal. Em 2016, quase R$ 17 milhões foram liberados pelo TJ/AL.

Fonte: TJ/AL