Alagoas garante mais de R$ 400 mil para pesquisa sobre Zika Vírus

O Estado de Alagoas garantiu mais de R$ 400 mil para uma pesquisa sobre o Zika Vírus através de uma cooperação com o governo britânico. A instituição internacional Newton Fund destinou até 100 mil libras para o projeto para ser usado em um período de 36 meses. Em contrapartida a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (Fapeal) investiu R$ 215 mil no estudo.

O Newton Fund, uma iniciativa do governo britânico que destina recursos para pesquisa, ciência e tecnologia em países parceiros.

Além de Alagoas, apenas quatro estados brasileiros emplacaram suas propostas: Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro e Distrito Federal. O resultado nacional foi divulgado pelo Conselho Britânico e pode ser acessado no site da Fapeal.

Estudo

O professor Baldoíno Fonseca, doutor em informática do Instituto de Computação da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) irá desenvolver seu trabalho em parceria com o pesquisador Alexander Romanovsky, ligado à Universidade de Newcastle, no Reino Unido.

A colaboração também vai contar com pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, da Fundação Oswaldo Cruz e da Pontifícia Universidade Católica, no Rio Janeiro.

O título da pesquisa é “Combinando gamificação e redes sociais para melhorar a prevenção e controle do Zika”. Além de entrevistas com as comunidades locais, a ideia lança mão das informações postadas por essas pessoas em aplicativos e redes sociais sobre focos de vírus, suspeitas da doença e casos confirmados.

Aliando a participação comunitária à tecnologia, o projeto também visa desenvolver recursos voltados à inteligência de dados, como softwares, mapas-online e algoritmos.

Tudo isso será somado a um esforço para mapear e identificar os padrões de incidência da Zika e analisar a previsibilidade dos focos.

“Nosso objetivo é o de prever locais, e atuar com antecedência”, declara Baldoíno Fonseca. “A colaboração com o Reino Unido é importante por causa do know-how que os pesquisadores de lá já têm”, comenta o pesquisador, referindo-se aos aspectos técnicos da iniciativa.

Fonte: Agência Alagoas