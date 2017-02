Copa do Brasil: Murici vence o Juventude e se classifica para a próxima fase

O Murici venceu a equipe do Juventude-RS por 3 a 1, na tarde desta quarta-feira (8), e é o primeiro alagoano a se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil de 2017. A partida aconteceu no Estádio José Gomes da Costa, em Murici.

O primeiro gol da partida foi marcado por Alexandre, aos 16 minutos do primeiro tempo para o Verdão da Mata, de pênalti. Em seguida, aos 19 minutos, depois de um vacilo da zaga, Tadeu empatou de cabeça, em bola cruzada na área da equipe alagoana.

Ainda aos 40 minutos da etapa inicial, Deisinho chutou forte de fora da área para colocar o Murici na frente mais uma vez. E dando números finais à partida, Tarcísio, aos 2 minutos da segunda etapa, ampliou para o Verdão e garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.

Agora, a equipe espera o vencedor do confronto entre Atético-AC e Améria -MG. Com o novo regulamento da competição, acontece apenas um confronto, mas o mando de campo será sorteado e se classifica para a próxima fase apenas a equipe que vencer o confronto.

Fonte: Gazetaweb