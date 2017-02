Governo avança nas tratativas sobre aeroportos de Maragogi, Penedo e Arapiraca

O investimento em mobilidade é essencial ao desenvolvimento do Estado e prioridade para o Governo de Alagoas. Visando tornar realidade importantes obras aeroviárias, o secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral, acompanhado da equipe técnica da pasta, esteve em Brasília nesta quarta-feira (8), conferindo de perto o andamento dos processos de implantação dos aeroportos de Penedo, Maragogi e Arapiraca.

Junto à Secretaria de Aviação Civil, o secretário tratou sobre a avaliação do projeto do aeroporto de Penedo, para que assim possa dar início ao processo de licitação da obra. Lá, o aeroporto irá contar com ampliação e reforma da pista e melhorias na infraestrutura para que o aeródromo possa receber aviões de médio e grande portes.

Com relação ao aeroporto de Maragogi, importante polo turístico no litoral Norte de Alagoas, o decreto de utilidade pública referente ao sítio de implantação já foi publicado e entregue à SAC, assim como o levantamento topográfico de toda área onde será construído o aeroporto. Nos próximos dez dias, também será entregue o projeto de terraplanagem. Ambos são elementos necessários para o desenvolvimento do projeto executivo do aeroporto. O Estado deverá ter a posse da área até a próxima semana.

No que se refere ao aeroporto de Arapiraca, a SAC trabalha nos estudos de viabilidade necessários da área selecionada.

Além da reunião com a SAC, o secretário Mosart Amaral se reuniu com o ministro do Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella. Na pauta, os aeroportos a serem construídos e reformados, além de obras de mobilidade, como a implantação do viaduto da Polícia Rodoviária Federal.

“Hoje foi mais uma etapa em que avançamos junto com o vice-prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes; com o ministro dos Transportes, Maurício Quintella; e com o superintendente de aeroportos da SAC, Leonardo Cruz, em relação aos aeroportos. Foram tratados assuntos a fim de dar encaminhamentos e soluções, para que não haja entraves burocráticos. Foi uma reunião muito proveitosa, em que pudemos avançar significativamente nessa ação conjunta, entre os governos federal e estadual, para a realização das obras desses três aeroportos no Estado de Alagoas”, salientou o secretário.

Por fim, Amaral também participou de uma reunião sobre as tratativas da ponte Penedo-Neópolis, cujo projeto foi elaborado pela Codevasp (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) e cedido ao Governo do Estado, que realizará a obra.

“Após o Carnaval, uma equipe técnica da Codevasf virá a Alagoas para uma reunião com a equipe da Setrand, para que, a partir daí, seja possível avançarmos nas tratativas da construção do projeto da ponte Penedo-Neopolis”, concluiu o secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano.

Fonte: Agência Alagoas