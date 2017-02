Escola Ruth Mendonça abre matrículas para o ensino fundamental e EJA

A Escola Estadual Professora Ruth Mendonça (CAIC), em Penedo, emitiu nota pública informando que a unidade de ensino está com as matrículas abertas para o ano letivo 2017.

As vagas ofertadas são para o ensino fundamental do 4º ao 9º ano no turno matutino e EJA (Educação de Jovens e Adultos) fundamental e médio no turno noturno.

A direção informa ainda que as conversas que surgiram na cidade sobre o fechamento do prédio da Escola é inverídica e que o ano letivo de 2017 acontecerá no mesmo local onde funciona a Escola.

por Redação