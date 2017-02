Idosos são presos acusados de estuprar adolescente de 14 anos

Dois idosos foram presos, nesta quinta-feira, 09, suspeitos de participar do estupro de uma adolescente de 14 anos na cidade de Inhapi, sertão alagoano. As prisões, realizadas pelos agentes do 27º Distrito Policial, ocorreram em cumprimento a mandados de prisão expedidos pelo juiz da comarca de Mata Grande.

De acordo com informações da Delegacia de Inhapi, os acusados, identificados como Dimas Ferreira dos Santos, 62, e Agapito Galdinho Pereira, 75, e um outro homem, José Alves da Silva, conhecido como “Zequinha da Oficina”, pagavam a menor para manter relações sexuais com eles.

O caso foi descoberto e os acusados presos. A PC informou que “Zequinha da Oficina” foi preso em 28 de dezembro do ano passado durante uma ação da 24ª Área Integrada de Segurança Pública (AISP) e está preso na Delegacia Regional de Polícia (1ª-DRP), sediada em Delmiro Gouveia.

com Correio Notícia