Site OparaNews sorteia blusa do bloco Ovo da Madrugada 2017

O portal de notícias, OparaNews, realizou nesta quinta-feira, 09, o sorteio da blusa para o bloco Ovo da Madrugada 2017 ao vivo no programa Balanço Geral da Emissora Rio São Francisco. A ganhadora foi Cleane Machado Lima, residente no Conjunto Mata Atlântica I, em Penedo.

Durante o programa Balanço Geral, o radialista Valdi Fernando, realizou outro sorteio com os internautas que curtiam a foto do Bloco Ovo da Madrugada no Facebook e a sorteada foi Sirlene Santos LS, residente no bairro de Santa Luzia, em Penedo.

Aos ganhadores por favor comparecer nesta sexta-feira, 10, a partir das 13h00 no Condomínio Mauricio de Nassau, n.º 24, em frente ao Consultório do Dr. Jaime, para buscar as blusas.

Nós que fazemos o portal de notícias, OparaNews, agradecemos a todos que se inscreveram para participar da promoção.



por Redação