Vestibular da Uncisal abre 300 vagas para curso a distância

O sonho de obter o diploma de nível superior estudando a distância está próximo. A Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal) está com inscrições abertas para o Vestibular UAB/Uncisal, destinado a candidatos para formação das turmas do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar, na modalidade a distância, pelo Sistema UAB, para os polos de Arapiraca, Maragogi e São José da Laje.

As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico http://vestibular.uncisal.edu.br até as 23h59 do dia 10 de março de 2017.

A prova será realizada no dia 26 de março, no horário das 9h às 12h (horário local). Os locais de realização das provas serão divulgados no endereço eletrônico www.uncisal.edu.br.

Serão oferecidas 300 vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar, sendo 50% para cotistas e 20% do total de vagas para servidores da rede pública de saúde.

O candidato que não dispuser de equipamento para efetuar sua inscrição pela Internet poderá utilizar os equipamentos disponibilizados de segunda a sexta-feira, no Polo UAB Arapiraca – no Campus Arapiraca – Av. Manuel Severino Barbosa, s/n, bairro Bonsucesso, Arapiraca – AL, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h; no Polo UAB Maragogi – Praça Maridete Acioli s/nº, Centro , Maragogi/AL, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h; no Polo UAB São José da Laje – Rua Eneias Marinho, s/nº, Bairro – Novo Centro Comercial, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h; e no prédio-sede da Universidade – na Rua Jorge de Lima, nº 113, Trapiche, na sala do Espaço Digital 1, no 3º andar, no horário das 14h às 17h30.

A prova acontecerá, simultaneamente, nos polos Arapiraca, Maragogi e São José da Laje, no dia 26 de março de 2017, das 9hs às 12hs.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 17 de abril, a partir das 16hs, na sede da Uncisal, e a listagem dos convocados será também divulgada nos endereços eletrônicos http://vestibular.uncisal.edu.br, www.uncisal.edu.br, no quadro de avisos da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, a partir das 16h15.

A matrícula dos convocados para ingresso no primeiro semestre letivo será efetuada na Gerência da Controladoria Acadêmica da Uncisal, no período único de 18 a 20 de abril, das 8h às 14h.

O edital completo pode ser acessado no site www.uncisal.edu.br



Fonte: Agência Alagoas