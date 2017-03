Ex-vereador e militar morrem em grave acidente na BR-316

Um grave acidente entre dois carros de passeio ocorrido no início da tarde desta segunda-feira, dia 13, provocou a morte de um ex-vereador da cidade de Igaci e de um policial militar . A colisão ocorreu na BR-316, nas imediações de Palmeira dos Índios.

Os veículos envolvidos no sinistro, que aconteceu na proximidade do Parque dos Rodeios, foram um Pólo e um Siena. Ainda não há informações das causas do acidente, porém especula-se que pode ter sido ocasionado por uma ultrapassagem indevida.

Devido à força do impacto, os motoristas dos dois veículos ficaram presos às ferragens. O ex-vereador Marcelo Jatobá, estava na direção do veículo Siena e não resistiu à gravidade dos ferimentos indo a óbito no local do acidente.

O militar, que estava no outro veículo e identificado como Carlos José foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeira dos Índios. Infelizmente o militar também não resistiu à violência do acidente e faleceu.

Equipes do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML) estão no local para efetuar os procedimentos legais.

Em Maceió, o filho do ex-vereador também se envolveu num acidente de trânsito no Jaraguá, nas proximidades do Porto de Maceió, quando soube da morte do pai. O rapaz perdeu o controle do veículo ao ser informado da morte trágica do pai.

O jovem não sofreu ferimentos graves. O trânsito no local ficou congestionado.

