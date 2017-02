Sine disponibiliza vagas de trabalho para vendedor

O Sine da Prefeitura está com duas vagas abertas para vendedor. Os candidatos interessados têm até a quarta-feira (15), às 10h, para procurar o posto de atendimento, localizado no Centro de Maceió, ao lado da Estação Ferroviária. O perfil da vaga exige experiência com vendas de eletrodomésticos, disponibilidade de horário e que o candidato possua ensino médio completo.

A entrega dos currículos devem ser feitas na recepção do Sine Maceió. Para quem ainda não possui cadastro no banco de dados, é preciso levar carteiras de identidade (RG) e de trabalho, CPF, PIS, comprovante de residência, além de certificados de cursos, caso tenham feito.

O atendimento ao cidadão no Sine ocorre de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h. O posto está localizado na Rua Barão de Anadia, no Centro de Maceió. Mais informações: 3315-6205 e 3315-3601.

Por Secom Maceió