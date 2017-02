Detran lança campanha educativa para o Carnaval de 2017

Com a chegada das festividades carnavalescas, o fluxo de veículos trafegando nas estradas cresce consideravelmente e a probabilidade de acidentes graves por imprudências no trânsito acompanha esse aumento. Com o intuito de preservar vidas, o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL) lançou uma campanha educativa para alertar os condutores sobre os cuidados que devem ter nesta época do ano.

Idealizada pela agência de publicidade Clorus, a campanha publicitária foca em como as grandes tragédias no trânsito podem ser evitadas. O conceito da campanha foi discutido em conjunto com a chefia de Educação para o Trânsito do Detran/AL, com o propósito de passarem para todos que compõem o trânsito uma mensagem de conscientização.

De acordo com o responsável pelo planejamento da agência Clorus, Yuri Oliveira, o álcool, o sono e a pressa se tornam um perigo para aqueles que decidem dirigir. E, para os que tomam a atitude de arriscar a sua vida e a de terceiros, existe um objeto que serve de partida para os possíveis atos de irresponsabilidades: a chave.

“A chave é o primeiro objeto que amigos costumam pegar e até mesmo esconder para evitar acidentes. Por isso a ignição da nossa campanha tem como os personagens principais as chaves, que irão ganhar vida durante o Carnaval e alertar aos condutores quais são os cuidados que deverão ser tomados durante as festividades”, explicou Yuri Oliveira.

A campanha está fazendo o uso das mídias tradicionais como rádio, anúncios e filmes na TV e sites, além de ações educativas, nas praias e lugares de alto tráfego, utilizando uma linguagem jovem, alegre e interativa.

Arte-educadores farão os alertas necessários para que mais vidas sejam preservadas em todo o Estado de Alagoas mostrando atitudes simples que podem salvar vidas, como utilizar o cinto de segurança ou o capacete, não misturar álcool e direção, respeitar os limites de velocidade entre outras.

Fonte: Agência Alagoas