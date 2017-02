Governador Renan Filho e o secretário da Educação, Luciano Barbosa, abrem ano letivo 2017

O governador Renan Filho e o vice-governador e secretário de Estado da Educação, Luciano Barbosa, abriram, nesta segunda-feira (13), o ano letivo 2017 da rede estadual, em solenidade no Teatro Gustavo Leite, do Centro Cultural e de Exposições. A aula inaugural reuniu diretores de ensino, professores e alunos, todos motivados em fazer de 2017 um ano promissor.

A cada testemunho dos jovens se confirmava que o ensino público pode ser cada vez melhor. Sobretudo, quando o Estado investe pesadamente no ensino de tempo integral. Como é o caso de Luis Elias, de Teotônio Vilela. Com 15 anos, o jovem está apto a cursar Engenharia Civil, pois tirou nota 946 na redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Além dele, outros 35 jovens, alunos da rede pública, foram aprovados em universidades federais e estaduais.

“Nesta aula inaugural renovem o sentimento de buscar sempre o que é fundamental para sua vida pessoal e profissional. Aproveitem o que o Governo do Estado tem proporcionado. Estudem pra valer; melhorem sua vida, para que possamos construir um futuro melhor para Alagoas”, ressaltou o governador Renan Filho.

O ponto alto do encontro foi o discurso do aluno da Escola Estadual Lions Club, de Arapiraca, Maurício Bernardo, que passou em Medicina na Universidade Federal de Alagoas (Campus Arapiraca) e foi ovacionado por sua conquista.

O estudante falou sobre a emoção de passar em um dos cursos mais concorridos da universidade e contou um pouco sobre sua trajetória estudantil durante a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Estou muito feliz de estar entre os aprovados em Medicina. As pessoas acham que alunos de escola estadual não conseguem ingressar na Universidade e, eu sou um dos muitos que estão provando o contrário. Eu tive bastante incentivo dos meus professores e da minha mãe e, graças a Deus, conquistei o meu objetivo” disse Maurício Bernardo, bastante emocionado.

Feras da Escola Estadual Pedro Joaquim, de Teotônio Vilela, também subiram ao palco. A unidade aprovou 32 alunos em universidades públicas.

O vice-governador e secretário da Educação, Luciano Barbosa, parabenizou os alunos por suas conquistas em universidades federais e estaduais e aproveitou para incentivá-los a seguirem focados nos estudos em busca de seus objetivos.

“É um orgulho imenso para a Educação esse número significativo de alunos com boa pontuação e ingressando em universidades. Esperamos que esse sucesso só venha a crescer e que vocês continuem estudando para construirmos um futuro melhor para Alagoas” declarou o secretário.

A aula inaugural foi comandada pelo professor especialista em História, Rodrigo Veridiano, que falou um pouco sobre o bicentenário de Alagoas, em clima de total descontração. O professor, que foi aluno da rede estadual, enalteceu os alunos que se esforçam e focam nos estudos.

“Para mim é muito gratificante ter sido escolhido em meio a tantas feras que nós temos em Alagoas. O Governo está investindo em educação e isso é muito importante, pois o Estado que tem uma boa educação vai longe. O professor é peça fundamental nesse processo de aprendizado e serve como exemplo. Hoje mostro meu trabalho e digo que vale a pena ser professor”, declarou Rodrigo Veridiano.

O evento contou ainda com apresentações culturais e circenses e sorteios de livros e outros brindes.

