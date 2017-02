SEMED emite Nota sobre início do ano letivo 2017 em Penedo

Comunicado

Diante de alguns fatos expostos que buscam distorcer a realidade dos fatos, a Secretaria de Educação de Penedo vem por meio deste pronunciamento, informar que até o presente momento, não existe no plano de trabalho para este ano letivo o fechamento de unidades de ensino. Com relação ao início das aulas, segue o cronograma estabelecido pela equipe educacional, também em comum alinhamento com a Secretaria de Estado da Educação. Além disso, alguns pontos para o início do ano letivo 2017 ainda estão sendo concluídos pelos técnicos da pasta. Certos de contarmos com a compreensão dos pais, alunos, professores e servidores, assim que concluirmos todas as datas e os processos administrativos, informaremos. Sem que ocorra prejuízo algum ao alunado penedense.

Penedo/AL, 14 de fevereiro de 2017.

Cintya Alves da Silva Vasconcelos

Secretária Municipal de Educação