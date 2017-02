Estado divulga resultado final do Prêmio Carnaval Bicentenário 2017

O resultado final do Prêmio Carnaval Bicentenário 2017 foi divulgado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (15). O edital da Secretaria de Estado da Cultura investe R$ 200 mil em festejos carnavalescos. A relação está disponível no link http://bit.ly/2lPdCyj.

O certame selecionou 25 projetos de agremiações carnavalescas nos segmentos escolas de samba, blocos, eventos pré e/ou carnavalescos e festas carnavalescas municipais. Foram contempladas as propostas que visam o fortalecimento e a democratização do carnaval de rua, valorizando as tradições e a participação das comunidades locais.

As premiações foram divididas por categorias, sendo cinco festas carnavalescas que receberão R$ 5 mil cada; seis escolas de sambas, com R$7.500; dois eventos pré-carnavalescos, com R$ 50 mil; dez blocos tradicionais (acima de mil participantes), com R$ 2 mil; e dois blocos especiais (acima de 5 mil participantes), com R$ 10mil. Foram contemplados os municípios de Delmiro Gouveia, Penedo, Coruripe, Paripueira e Maceió.

O edital completo pode ser visualizado no site http://www.cultura.al.gov.br/editais-e-concursos/2016/premio-carnaval-2017-bicentenario-de-emancipacao-politica-de-alagoas/

Fonte: Agência Alagoas