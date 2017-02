Governador antecipa pagamento de servidores para antes do carnaval

O governador Renan Filho anunciou nesta quinta-feira (16) a antecipação do pagamento da primeira faixa dos servidores estaduais referente à folha de fevereiro. O pagamento será efetuado antes do início da festa carnavalesca, no dia 24 deste mês.

“Muita gente estava preocupada em receber durante a festividade e iniciar a semana sem muitas condições financeiras. Nós vamos pagar antes do carnaval para garantir um bom feriadão aos servidores”, afirmou o chefe do Executivo alagoano.

Desta forma, governador cumpre a promessa de pagar ao funcionalismo dentro do mês trabalhado. A antecipação do salário de fevereiro, acrescenta Renan Filho, garantirá movimentação da economia alagoana no período de festividades carnavalescas.

Fonte: Agência Alagoas