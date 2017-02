Três jogos completam a 5ª rodada do Campeonato Alagoano

A confusão de calendário e tabela do Campeonato Alagoano coloca os clubes em atividade pela segunda vez durante esta semana. Nesta quinta-feira (16), três jogos completam a 5ª rodada do estadual.

Mais uma vez jogando em campo neutro, o CRB vai buscar a sua reabilitação após a primeira derrota na competição, justamente num clássico, diante do ASA. O jogo desta quinta-feira acontece no Estádio Gerson Amaral, em Coruripe, às 20h30.

O “Galo” é o líder do Grupo A com 7 pontos e quer vencer para abrir vantagem na ponta da tabela. Para isso, terá de passar pelo CSE, time que ocupa a 4ª posição do Grupo B com seis pontos e quer a vitória para encostar nos líderes ASA e CSA.

Em mais um jogo da rodada, o CSA respirou aliviado após a vitória diante do CEO, uma vez que vinha sofrendo pressão, por conta das três derrotas consecutivas. Mas, para poder trabalhar com maior tranquilidade, o time azulino precisa vencer o Murici, às 20h30, no Estádio José Gomes da Costa.

O time marujo venceu a equipe de Boca da Mata na abertura do estadual. Este jogo por sinal, teria de mudar de resultado segundo a direção do Murici. Isso porque, punido, o CSA não poderia ter a presença da torcida naquela primeira partida, que aconteceu em Coruripe.

Independente do que vier a ser decidido, o CSA lidera o Grupo B com 12 pontos, empatado com o ASA. Já o Murici, é o lanterna do Grupo A com apenas 1 ponto.

Fechando a rodada, no sertão alagoano, o CEO vai receber o ASA no Estádio Edson Matias, às 20h30. O ASA joga fora de casa empolgado com o bom momento. O time é líder do Grupo B com 12 pontos, vem de vitória no clássico contra o CRB e está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil.

Já o CEO, ocupa a 4ª posição do Grupo A do Alagoano com 3 pontos e precisa da vitória para seguir vivo na briga pela classificação para o hexagonal final do Campeonato Alagoano.

Fonte: Minuto Esportes