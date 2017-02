CRB se reabilita no Estadual ao derrotar o CSE por 2×0

O CRB, que vinha de derrota no clássico em Arapiraca, se recuperou na noite desta quinta-feira ao aplicar 2×0 no CSE jogando no Estádio Gerson Amaral em uma das partidas que concluíram a 5ª rodada do Campeonato Alagoano.

A vitória veio através de um gol em cada tempo. Zagueiro Gabriel abriu o placar e atacante Mailson ampliou já nos acréscimos da partida. Este jogo marcou a volta dos titulares ao CRB.

Com esta vitória o CRB se distancia na liderança do grupo A, com 10 pontos – quatro a mais sobre o vice-líder, que agora é o CEO. Já o CSE, que perdeu a invencibilidade, é o quarto colocado da chave B.

Na próxima rodada o CRB continua no Gerson Amaral para o clássico contra o CSA – o primeiro entre ambos no Estadual 2017. Esta partida vai ser disputada às 17h deste domingo e mais uma vez com portões fechados porque ambas equipes seguem pagando punição imposta pelo STJD.

