Dupla é presa com espingardas na BR-416

Dois homens foram presos na tarde desta quinta-feira (16) após serem flagrados por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) dirigindo armados. A prisão aconteceu no quilometro 47 da rodovia BR-416, no trecho que corta o município de Ibateguara.

A PRF realizava fiscalização de rotina quando os policiais avistaram uma motocicleta Traxx, de cor preta, modelo JH125F com placas de Branquinha, trafegando pela BR com dois indivíduos.

Abordados, foram encontradas, durante a revista, dentro de uma mochila, duas espingardas com as respectivas numerações raspadas: uma no calibre 28 e outro no calibre 32, além de 10 munições no total.

Os dois ocupantes da moto, um de 28 anos e outro de 30, informaram que utilizavam a arma para caça, porém, não apresentaram guia de trânsito ou qualquer documento que atestasse a afirmação, principalmente por serem armas com numeração suprimida.

Transportar arma de fogo de uso permitido sem guia de trânsito expedido pela Polícia Federal ou pelo Exército Brasileiro configura o crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto na Lei 10.826/03, que comina pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa.

Diante do flagrante, foram ambos presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ibateguara para os procedimentos cabíveis.

com Ascom PRF/AL