MPE vai acompanhar de gastos de prefeituras com festas e serviços

Em virtude do alto volume de processos e procedimentos relacionados a irregularidades em contratações para festas, eventos e de serviços nos municípios alagoanos, o procurador-geral de Justiça Alfredo Gaspar de Mendonça, recomendou que os promotores acompanhem os gastos realizados pelos municípios para este fim. A recomendação foi publicada na edição desta sexta-feira (17) do Diário Oficial do Estado.

Segundo Alfredo Gaspar de Mendonça, o Ministério Público do Estado vem desenvolvendo vários procedimentos e processos para apurar supostas irregularidades em contratos firmados para a realização de eventos. A maior parte dos pedidos de providência tem como alvo os contratos firmados com bandas ou artistas, assim como de estruturas de palco e iluminação, além de contratos de locação de veículos, máquinas, compra de combustível e coleta de lixo.

A recomendação visa acompanhar os gastos municipais com relação a estes eventos e serviços, para que sejam encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça os trabalhos que constarem indícios de práticas ilícitas nos municípios.

Fonte: CadaMinuto