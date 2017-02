Polícia apresenta quadrilha acusada de incendiar agências bancárias

A Secretaria de Segurança Pública de Alagoas (SSP) apresentou, na tarde desta sexta-feira (17), uma quadrilha acusada de atear fogo nas agências bancárias do município de Joaquim Gomes. A operação integrada foi desencadeada na quinta-feira (16) e comandada pela Divisão Especial de Investigações e Capturas (Deic). Durante a ação da polícia, quatro acusados morreram em confronto.

Segundo o delegado da Deic, Mário Jorge, morreram durante a operação, Agnaldo da Silva que estava na companhia de um adolescente identificado como “Galego” e Leandro José da Silva, ambos reagiram à ação da polícia. Com eles, a polícia encontrou uma pistola 380, espingarda calibre 28 e drogas. Outro acusado identificado Anderson Alves dos Santos, o “Bola”, também reagiu ao mandado e veio à óbito.

Ainda de acordo com o titular da Deic, Jailson Tavares, vulgo “irmão pequeno”, considerado o chefe da quadrilha de Novo Lino e Joaquim Gomes atirou contra uma viatura e foi encaminhado ao presídio do Agreste. “Ele tinha um alvará de soltura, mas com o mandado de prisão por suspeita de tráfico de drogas e homicídios, ele foi levado ao presídio”, comentou.

Os presos em Maceió foram Pollyane Correia dos Santos, 32 anos; Renata Cândido Teixeira, 32 anos; Helielson da Silva Rêgo, 34 anos, vulgo “Paulista”; Já em Rio Largo foi preso João Lucas de Alencar Vasconcelos da Silva, o “Alemão”, 19 anos; Em Joaquim Gomes foi presa, Maria de Lourdes dos Santos, 42 anos e já no município de Novo Lino, foram presos, Jordane Tavares de Lima, 21 anos; Gerson Tavares de Lima, 56; Rafael José da Silva, o “Fael”, 27 e Paulo Henrique Freitas Figueiredo da Silva, de 19 anos, Manuela Marques dos Santos.

Com os presos, a polícia apreendeu 6kg de drogas e oito armas de fogo.

Fonte: CadaMinuto