Policiais civis anunciam paralisação a partir do dia 24, em Alagoas

Os agentes da Polícia Civil de Alagoas anunciaram que vão paralisar as atividades durante o carnaval. A paralisação está prevista para se iniciar na próxima sexta-feira, 24. A categoria definiu pela suspensão das atividades durante uma assembleia realizada na tarde desta sexta-feira, 24, na sede do sindicato.

Eles destacam que estão insatisfeitos com o governo pelo não cumprimento do acordo firmado no Tribunal de Justiça.

De acordo com a assessoria de comunicação do Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas (Sindpol), a proposta apresentada pelo Governo não teria agradado a categoria, uma vez que ela prevê um aumento de R$ 3.700 no salário inicial, “só que em janeiro de 2019″, destacou a assessora.

A assessoria destacou ainda que o sindicato está aberto para negociar com o governo, inclusive para não paralisar durante o período de carnaval. Na próxima quinta-feira (23) o sindicato irá acionar o Tribunal de Justiça de Alagoas denunciando o não cumprimento do acordo firmado entre as partes, intermediado pelo órgão.

Ainda na próxima quinta, o sindicato convoca aos agentes à entregar na Delegacia Geral de Polícia Civil os coletes balísticos, as diárias de carnaval e as funções de gratificações.

