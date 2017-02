Informações…Palpites e Alagoano

Nesta semana, excepcionalmente, só Campeonato Paulista, pelas escalações de reservas no Campeonato Carioca nos jogos de Flamengo, Fluminense e Botafogo. Aos poucos, Informações e Palpites volta ao normal:

AUDAX x CORINTHIANS

Sábado, José Liberati, 17h

CORINTHIANS – Problemas – Nenhum – Time provável (4-1-4-1) – Cássio, Fágner, Pablo, Balbuena e Arana; Gabriel; Romero, Camacho, Rodriguinho e Leo Jaba; Kazim. Técnico: Fábio Carille

CURIOSIDADE – Ano passado, o Corinthians venceu em Osasco por 1 x 0, gol de Uendel, numa partida marcada pela fratura no pé de Elias.

PALPITE – Corinthians

SANTOS x FERROVIÁRIA

Sábado, Vila Belmiro, 19h30

SANTOS – Problemas – Luiz Felipe (machucado), Gustavo Henrique (machucado), Renato (machucado), Vanderlei (machucado), Ricardo Oliveira (recuperação física) – Time provável (4-2-3-1) – Vladimir, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Leandro Donizete e Thiago Maia; Vítor Bueno, Lucas Lima e Copete; Rodrigão. Técnico: Dorival Júnior

CURIOSIDADE – Ano passado, o Santos goleou a Ferroviária por 4 x 1.

PALPITE – Santos

SÃO PAULO x MIRASSOL

Sábado, Morumbi, 19h30

SÃO PAULO – Problemas – Nenhum – Time provável (4-3-3) – Sidão, Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; João Schmidt, Thiago Mendes e Cícero; Neílton, Pratto e Cueva. Técnico: Rogério Ceni

CURIOSIDADE – O Mirassol é o único time com 100% de aproveitamento depois de três rodadas de Campeonato Paulista.

PALPITE – São Paulo

LINENSE x PALMEIRAS

Domingo, Fonte Luminosa, 17hh

PALMEIRAS – Problemas – Tchê Tchê (machucado) – Time provável (4-1-4-1) – Fernando Prass, Jean, Edu Dracena, Vítor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo; Roger Guedes, Guerra, Moisés e Dudu; Willian. Técnico: Eduardo Baptista

CURIOSIDADE – Ano passado, o Palmeiras perdeu para o Linense no Allianz Parque, por 2 x 1, dois gols de William Pottker.

PALPITE – Palmeiras

CAMPEONATO ALAGOANO COM MUITAS MUDANÇAS E POR AÍ VAI….

O maior clássico do futebol alagoano – CSA x CRB – não mais será realizado no Estádio Gérson Amaral, em Coruripe. É que o primeiro confronto entre as equipes pelo Estadual 2017 foi transferido para o Rei Pelé, após solicitação da TV Gazeta, que detém os direitos de transmissão do campeonato. Dia e horário da partida, porém, seguem inalterados – o jogo terá início às 17h deste domingo (19), pela 6ª rodada da competição.

O detalhe é que o duelo, sem torcida, será uma espécie de preliminar. Isso porque a Federação Alagoana de Futebol (FAF) informou, no início da tarde desta sexta-feira, que a partida Miguelense x Murici, que aconteceria às 16h, no mesmo local e data, foi remarcada para as 20h, portanto, após o clássico das multidões e agora com público. Outro detalhe é Miguelense e Murici são os lanternas do Estadual 2017.

As mudanças são fruto de uma adequação à decisão do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-AL). Quanto à proibição das torcidas, federação e clubes seguem determinação do Superior Tribunal, em virtude de punição imposta após confronto entre torcedores de CSA e CRB, no mesmo Trapichão, na final do Alagoano de 2016.

A 6ª rodada do Estadual já havia, inclusive, passado por mudança, pois o jogo CSE x Sete de Setembro vai, agora, ser realizado às 20h do sábado de Zé Pereira (25), no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios.

As demais partidas, marcadas para as 16h deste domingo, são Santa Rita x CEO, no Estádio Olival Elias de Moraes, em Boca da Mata; e ASA x Coruripe, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.