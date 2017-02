Grupamento aéreo prende acusado de tráfico e aprende drogas

Uma ação do grupamento aéreo na tarde da sexta-feira (17) resultou na prisão de um homem acusado de tráfico de drogas. O suspeito foi capturado quando o serviço de inteligência do PM desencadeava uma operação no conjunto habitacional Denilma Bulhões, no Benedito Bentes.

A polícia havia recebido a informação do assassinato de uma mulher e tinha a informação que criminosos tinham a intensão de matar outras pessoas. Uma operação foi desencadeada e o grupamento aéreo apoiava os policiais que trabalhavam no solo quando flagraram Nicolas Deick dos Santos, de 31 anos.

Com ele, os policiais encontraram 129 pedrinhas de crack, 60 g de maconha, uma pequena quantidade em dinheiro e um celular.

O material foi apreendido e Deick foi detido, autuado por tráfico de entorpecente.

com informações da SSP