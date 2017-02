Homem é algemado e morto com saco plástico na cabeça

Populares encontraram o corpo de um homem na manhã deste sábado (18), por volta das 10h30, no Sítio Lagoa dos Moraes, em Santana do Ipanema. A vítima seria um morador da cidade, mas a identidade não foi confirmada pela polícia.

Os primeiros levantamentos sobre o crime foram realizados pela equipe do delegado Edberg Sobral, titular de Dois Riachos, que está de plantão na regional. A vítima estava algemada e com uma sacola plástica na cabeça, indicando a morte por asfixia, já que não havia outros sinais aparentes de violência.

Este é o segundo homicídio ocorrido no município em menos de 24h. A outra vítima se trata de Erisvan Conceição da Silva, 33, morto com um golpe de ferro na cabeça, no início da noite desta sexta-feira (17). O autor do crime foi preso em flagrante.

Os casos serão investigados pela equipe policial da 2ª-DRP.

com Correio Notícia