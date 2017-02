Melhoramento no calçamento no estádio Dr. Alfredo Leahy é realizado

Na última semana o estádio Dr. Alfredo Leahy, campo do Sport Club Penedense, ganhou reparos e já mostra uma nova cara nesta nova diretoria que assumiu o clube no final do mês de Janeiro de 2017.

A diretoria do Penedense conseguiu juntamente com a Prefeitura Municipal de Penedo a aquisição de uma retroescavadeira que realizou trabalhos intensos na melhoria de capinação e nivelamento da entrada que da acesso ao estádio. “Esse foi o primeiro passo para que possamos em um futuro próximo calçar toda essa área interna do estádio que dará maior comodidade aos torcedores”, disse o presidente do clube, Valdemir.

Essa e outras ações que estão sendo feitas na melhoria do estádio Dr. Alfredo Leahy é uma parceria do clube com a Prefeitura de Penedo, através do vice-prefeito, Ronaldo Lopes, que aliás já estuda a possibilidade de calçar com paralelepípedo toda a área em torno do campo.

Valdemir frisa que o clube ainda passa por problemas financeiros e solicita a colaboração de todos para que juntos possamos reerguer este clube grandioso do futebol alagoano.

por Assessoria