PRF flagra motoristas dirigindo embriagados; dois foram presos

Dois motoristas foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante este fim de semana, por serem flagrados dirigindo motocicletas sob efeito do álcool. Outros cinco condutores também foram flagrados alcoolizados.

A primeira prisão por alcoolemia ao volante aconteceu na BR 316, em Atalaia, no fim da tarde da sexta-feira (17). Os policiais rodoviários federais fiscalizavam o trecho quando abordaram uma motocicleta Honda/ NXR150 Bross, com placa de Maribondo. O condutor, de 42 anos, apresentava sinais de embriaguez e o teste de etilômetro confirmou a suspeita dos agentes, retornando o índice de 1,03mg/l de álcool no organismo. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Viçosa.

No fim da tarde de sábado (18), os agentes federais faziam blitz na BR 101, em Teotônio Vilela, quando abordaram uma Honda/CG 160 FAN, com placa da mesma cidade. O motociclista foi convidado a realizar o teste de etilômetro, que acusou a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir. O índice de 0,42mg/l resultou na prisão do homem de 33 anos.

Dos sete condutores flagrados dirigindo sob efeito de álcool nas BRs de Alagoas, cinco deles pilotavam motocicletas. Ainda de acordo com a PRF, a preocupação do órgão é ainda maior quando se trata de veículo de duas rodas, pois acidentes envolvendo este tipo de veículo costumam ser graves, ou seja, resultam em, pelo menos, um ferido grave ou morto. Trabalhos direcionados a este tipo de veículo é uma constante da PRF, que está sempre em prol da vida.

com Ascom PRF/AL