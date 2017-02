Rosinha da Adefal garante investimentos para pavimentação de ruas em Penedo

A deputada federal Rosinha da Adefal (PTdoB/AL) anunciou na última sexta feira (17) a liberação de recurso, na ordem de R$ 300 mil reais, para pavimentação em diversas ruas no município de Penedo, nos bairros Vermelho (Santo Antônio) e Senhor do Bonfim (Outeiro).

O município, localizado no Litoral sul-alagoano, possui um rico centro histórico que tem sido revitalizado através de recursos do PAC das Cidades Histórias, projeto do Ministério da Cultura e do IPHAN. Além disso, contará com a implantação da Marina e Escola Náutica, que incentivarão ainda mais o turismo náutico a partir do Bairro Vermelho.

A pavimentação dos Bairros Vermelho e Senhor do Bonfim, que será feita com os recursos garantidos pela Deputada Rosinha, permitirá a ligação com a parte alta da cidade, possibilitando melhor acesso às rodovias estaduais, à orla fluvial, fomentando o desenvolvimento do turismo, do comércio, de diversos negócios do município, promovendo a acessibilidade e a mobilidade.

“São áreas que merecem atenção e investimento, pois têm um potencial turístico gigantesco”, comentou a parlamentar, “a construção de vias de acesso nesses bairros viabilizarão novos negócios para a região, atrairão mais turistas e possibilitarão a instalação de serviços públicos para atender à população de Penedo”, comemorou Rosinha.

