Diretoria do Sport Club Penedense se reúne na sede do clube

Os diretores do Sport Club Penedense se reuniram nesta segunda-feira, 20, para traçar objetivos a serem alcançados neste início de mandado do presidente Valdemir e Vice-presidente Daniel Mendonça.

Vários assuntos foram debatidos, entre eles: a campanha sócio torcedor que será de grande importância para o clube neste momento difícil financeiramente. O diretor de Marketing do Clube, Walberth Lima, já vem fazendo divulgações na página oficial do Penedense no Facebook e ficou determinado que a partir de Março, todos os sócios ativos irão participar de sorteio de brindes. “Nós estamos reformulando todo esquema de Marketing do clube, é um trabalho difícil mas vamos conseguir. Nosso patrimônio é o clube e o torcedor faz parte desse processo. Só vamos conseguir credibilidade se agente trabalhar sério e transparente, é isso que estamos fazendo”, disse Walberth Lima.

Walberth Lima disse ainda que o torcedor terá uma novidade que entrará para a história do clube. Alguns estudos de marketing estão sendo feitos para que o planejamento se torne realidade o quanto antes. “A torcida pode aguardar, nós iremos dá o real valor que o Penedense merecer, isso tenham certeza. Uma novidade, que não posso adiantar no momento, irá engrandecer ainda mais este clube glorioso de tanta história”, disse o dirigente.

O presidente do clube, Valdemir Alves, informou que os assuntos referente aos refletores, dívida da anuidade junto a FAF e CBF e o pagamento que o clube tem a receber junto ao governo do estado, estão em andamento e nas próximas semana poderá ter um desfecho positivo.

“Nós estamos trabalhando sério e com responsabilidade, várias ações estão sendo feitas no clube e outras estão por vir, o torcedor pode ficar tranquilo”, disse Valdemir Alves.

por Assessoria