Governador promete resolver problema de água e de moradia em Piaçabuçu

A parceria do Governo de Alagoas com a Prefeitura de Piaçabuçu segue firme e durante a passagem do governador Renan Filho pela cidade, nesta segunda-feira (20), dois empreendimentos ganharam atenção especial do Estado. O sonho maior do povo de Piaçabuçu é a resolução do problema de abastecimento de água que atormenta o município ribeirinho. A novela do conjunto no bairro da Paciência está perto do fim – e com final feliz.

Renan Filho esteve na cidade para assinar decreto que desonera embarcações pesqueiras. Durante seu discurso, ele se comprometeu em resolver a situação preocupante na distribuição de água local.

“Deixem comigo. Vou resolver o problema da água da cidade de Piaçabuçu. Esta obra não é barata; é uma obra entre R$ 8 milhões ou R$ 10 milhões. Se a prefeitura fosse fazer sozinha, não conseguiria fazer. Vamos fazê-la por meio da Casal [Companhia de Saneamento de Alagoas], utilizando decreto de emergência [que legitima a urgência por ausência de água na cidade] aprovado pelo governo federal. Vamos fazer esta obra, que é tão importante para a cidade”, explicou o governador.

A água consumida em Piaçabuçu está salinizada em virtude do avanço do mar no rio São Francisco. As interrupções no abastecimento ficaram frequentes e Renan Filho entende que ainda há água potável para se tratar.

A lista dos pedidos do povo de Piaçabuçu inclui uma novela sem fim: as casas do Conjunto Residencial Dalmo Pereira, no bairro da Paciência. São 170 moradias que estão com obras inacabadas há anos. Questões jurídicas e de ausência de recursos impediram o término das casas. O chefe do Poder Executivo estadual confirmou que a licitação para a conclusão das casas foi feita. Ele espera retornar em março para acabar com esta celeuma que se arrasta por anos.

“De uma vez por todas, quero encerrar com esta saga. Quero vir dar a ordem de serviço da finalização destas casas e, finalmente, entregá-las, porque o povo de Piaçabuçu já está sem paciência”, afirmou o gestor estadual.

Fonte: Agência Alagoas