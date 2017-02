PRF inicia Operação Carnaval nesta sexta-feira (24)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta sexta-feira (24) a Operação Carnaval 2017. Os trabalhos, que se estenderão até a quarta-feira de cinzas (01), contarão com reforço de policiamento e fiscalização intensiva em pontos estratégicos escolhidos de acordo com as infrações e quantidade de acidentes registrados. A ação é a última etapa da Operação Rodovida Cidades, que começou dia 16 de dezembro, englobando o período de fim de ano e férias escolares.

O aumento no fluxo de veículos, o incentivo ao consumo de álcool e a maratona de festas durante esse feriadão são alguns dos fatores que fazem com que o período carnavalesco se torne perigoso quando o assunto é trânsito. A PRF alerta para que os condutores dirijam com prudência, respeitando a sinalização e seus próprios limites. Acender os faróis do veículo durante o dia é um bom exemplo de direção defensiva e vale lembrar que é obrigatório para aqueles que trafegam pelas rodovias.

A mistura álcool e direção é uma das principais preocupações do Órgão. Por isso, durante os trabalhos será dado ênfase ao famoso teste do bafômetro, que constata se o motorista ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir. A PRF também intensificará a fiscalização nas condutas que aumentam o risco de graves acidentes ou de agravamento de lesões como: ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou dispositivos de retenção para crianças).

Em Alagoas, as rodovias federais que merecem maior atenção são as BRs 101 e 104, pois são rotas que levam a Pernambuco e Sergipe, e a BR 316, que leva os foliões para os principais interiores do estado.

RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO

Para melhorar a segurança nas estradas durante o feriadão, a PRF restringirá o tráfego de alguns veículos de carga em rodovias de pista simples. Caminhões bitrens, cegonhas e veículos com dimensão excedente devem obedecer o período de restrição. Quem desrespeitar a determinação cometerá uma infração média, punida com multa de R$ 130,16 e 4 pontos na habilitação.

Sexta-feira (24): 16h às 24h

Sábado (25): 06h às 12h

Terça-feira (28): 16h às 24h

Quarta-feira (01): 06h às 12hRestrição de veículos de carga

