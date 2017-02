Baianas, água de cheiro, rosas e calábrias abrem os festejos de momo em Penedo na próxima sexta, 24

A cerimônia ‘Águas de Oxalá’ tornou-se tradição na abertura dos festejos carnavalescos de Penedo e atrai anualmente milhares de pessoas até o Rosário Estreito e a Igreja do Rosário dos Pretos, Centro Histórico. O ritual é uma forma simbólica dos adeptos das religiões de matriz africana agradecer aos deuses para que todos tenham um ano repleto de graças e que se desfrutem o carnaval com responsabilidade e muita paz.

O ritual foi resgatado pelo prefeito Marcius Beltrão em sua primeira gestão, no ano de 2005, a partir de então, entrou definitivamente para o calendário de eventos de Penedo. Seguindo a programação, a cerimônia vai acorrer na próxima sexta-feira, 24, a partir das 18h30min, com saída do corteja das baianas da Praça Clementino do Monte, percorrendo a Avenida Getúlio Vargas e encerrando no adro da Igreja do Rosário.

De acordo com o babalorixá Bobô, a organização do ritual está nos preparativos finais, para mais uma vez, sair pelas principais ruas de Penedo. “Estamos nos preparativos finais do ritual. Toda a cerimônia segue uma série de ritos. Vamos mais uma vez pedir paz para o período de carnaval, almejando assim, que todos possam brincar com muita alegria”, disse Pai Bobô.

O RITUAL

A cerimônia Águas de Oxalá é uma procissão que representa a viagem de Oxalá, que foi atacado por injustiças durante todo o percurso de sua jornada ao Reino de seu filho. O ritual afro simboliza uma homenagem a esse orixá (divindade), com rezas, cantos e oferendas. Em localidade escolhida, e com muita água de cheiro, vão lavando e varrendo todo o ódio, inveja, fome, doenças e injustiças, pedindo misericórdia e perdão pelos atos cometidos.*

A padroeira das Irmandades dos Pretos (escravos e libertos) é Nossa Senhora do Rosário, também padroeira de Penedo. Ali se fazia penitência e procurava-se adaptar a cultura negra à religiosidade branca. Em decorrência, a Igreja do Rosário construída pela Irmandade dos Homens Pretos tornou-se o solo sagrado do africano no Penedo. Daí o motivo da ritual acorrer no adro da igreja, com o consentimento da Diocese de Penedo.*

O ritual da Lavagem do Beco da Preguiça e das Escadarias do Rosário teve seu resgate histórico com o prefeito Marcius Beltrão. “O nosso papel é respeitar e apoiar todas as manifestações culturais. O Brasil é um país laico. Vivemos em sociedade, com diferentes crenças e pessoas. E todos merecem seu espaço. O mundo foi criado por um só Deus, o que nos difere é como chegamos a ele. Queremos e estamos com esse resgate valorizando diferentes espaços”, observou o gestor.

MUITO FREVO

Com o término do ritual, o percurso entre à Praça Jácome Calheiros e a Marechal Deodoro é tomado pelo frevo, onde blocos tradicionais com orquestras de frevo sobem e descem o chamado QG do Frevo, também chamado de Rosário Estreito e Rosário Largo, com previsão de encerramento por volta das 03h de sábado.

PROGRAMAÇÃO

Concentração na Praça Clementino do Monte

– 18h30min – Desfile das Baianas;

– 19h – Lavagem do Beco da Preguiça e das escadarias do Rosário;

– 19h30min – Desfile da Batucada Unidos do Bairro;

– 20h – Desfile Bloco Sulamita;

– 20h20min – Desfile Bloco Boneca Raquel;

– 20h30min – Tadeu e Deus Bonecos;

– 20h40min – Desfile Bloco H2O;

– 21h – Desfile Bloco do Comerciário;

– 21h10min – Desfile Bloco dos Parceiros Beer;

– 21h20min – Desfile Bloco os Bambis;

– 21h30min – Desfile Penedo Fitness;

Fonte: Assessoria/PMP