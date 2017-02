Com vaga garantida, e de olho no Vasco…Flamengo escala time reserva na Primeira Liga

O Flamengo está garantido nas quartas de final da Primeira Liga e não esconde a preocupação com o clássico contra o Vasco, pela semifinal da Taça Guanabara. A soma dos fatores fez o Rubro-negro viajar com apenas um titular para o duelo diante do Ceará, nesta quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no Castelão, pela Liga.

O goleiro Alex Muralha foi o único que embarcou com a delegação e está confirmado na equipe de reservas escalada pelo técnico Zé Ricardo. Outro ponto interessante envolve o aproveitamento de jovens da base no banco.

O time que vai a campo deve ter quatro jogadores formados na Gávea: o veterano zagueiro Juan, os meias Lucas Paquetá e Adryan, além do atacante Felipe Vizeu. A expectativa é a de que a equipe escolhida tenha a força necessária para manter o Flamengo com 100% de aproveitamento na temporada. Já são sete vitórias.

O Rubro-negro triunfou nos dois primeiros jogos pela Primeira Liga e lidera o Grupo B, com seis pontos. A vaga nas quartas de final está garantida e a partida contra o Ceará é a última da fase de classificação. O objetivo no compromisso é tentar terminar em primeiro lugar na chave e testar outros jogadores do elenco.

De acordo com a tabela, as quartas da Primeira Liga serão realizadas apenas nos dias 29 e 30 de agosto. Apesar do compromisso desta quarta-feira e da possibilidade de alcançar a oitava vitória consecutiva, a preocupação do Flamengo está na semifinal da Taça Guanabara e no desejo de quebrar o tabu favorável ao Vasco. São nove jogos sem derrotas do Cruzmaltino para o maior rival.

CEARÁ X FLAMENGO

Data/hora: 22/02/2017, às 19h30 (de Brasília)

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Helton Nunes (SC) e Elio Nepomuceno de Andrade Junior (RS)

Ceará

Éverson; Cametá, Sandro, Rafael Pereira e Romário; Raul, Richardson e Felipe Tontini; Douglas Baggio, Alex Amado e Magno Alves

Técnico: Givanildo Oliveira

Flamengo

Muralha; Rodinei, Donatti, Juan e Renê; Márcio Araújo, Cuéllar, Lucas Paquetá e Adryan; Gabriel e Felipe Vizeu

Técnico: Zé Ricardo