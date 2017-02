Conclusão do gasoduto Penedo-Arapiraca está prevista para o fim de 2017

As obras da terceira e quarta etapa do gasoduto Penedo-Arapiraca, que levará gás natural e desenvolvimento ao Agreste alagoano, foram iniciadas nesta semana e o empreendimento tem previsão de conclusão total para o fim deste ano. As informações são da distribuidora alagoana de gás natural, a Algás.

Avaliada em R$ 41 milhões e com 66 km de extensão, a construção do gasoduto foi iniciada em janeiro de 2016 e segue com o cronograma adiantado. É o que explica o gerente de engenharia da Companhia, André Alves: “De acordo com a empreiteira responsável pela obra, o gasoduto deve ser finalizado dentro dos próximos 10 meses”, pontua.

Para o diretor-presidente da Algás, Arnóbio Cavalcanti, a expansão da rede de abastecimento de gás natural levará desenvolvimento para outros municípios alagoanos. “A disponibilidade do gás natural em outras cidades é de extrema importância para as indústrias e comércios, pois esse energético é tido como um vetor estratégico de desenvolvimento sustentável e um atrativo para a instalação de novos empreendimentos”, pontua Cavalcanti.

Um exemplo dos benefícios do novo gasoduto é a possibilidade de fornecimento de gás natural para o Distrito Industrial de Penedo, que já pode receber novas indústrias que utilizam o energético em seus processos.

O gasoduto partirá da estação da Algás, em Penedo, e passará pelos municípios de Igreja Nova e São Sebastião até chegar à futura Estação de Regulagem de Pressão (ERP) da Algás na cidade de Arapiraca.

Fonte: Agência Alagoas