Operação conjunta resulta na prisão de traficante que aliciava menores

Um homem foi preso e dois menores apreendidos com 500 gramas de maconha, no município de Pariconha, no Sertão de Alagoas. Os três foram flagrados durante uma operação realizada pela Polícia Militar.

Policiais Civis e Militares da Companhia de Operações Policiais Especiais do Sertão (COPES-CAATINGA), Pelotão de Operações Especiais e Grupamento Local cumpriam mandados de buscas e apreensão expedidos pela Justiça quando perceberam que Silvano do Nascimento estava corrompendo menores a roubar estabelecimentos na cidade e vender drogas.

Silvano e os dois menores de 16 e 17 anos, além da droga, foram encaminhados para a Delegacia Regional de Polícia (1ª-DRP), onde estão sendo realizados todos os procedimentos cabíveis.



Fonte: *Com Radar 89