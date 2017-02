PRF prende 3 suspeitos de furto e venda ilegal de combustíveis em Porto Real do Colégio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no início da tarde desta quarta-feira (22) três homens suspeitos de furto, receptação e venda ilegal de combustível, no município de Porto Real do Colégio, interior de Alagoas. A ação ocorreu em frente ao Posto Fiscal da cidade, na BR 101. No local foi apreendido cerca de 800 litros de óleo diesel, que eram guardados de forma irregular.

Os agentes federais deslocaram-se até o município de Porto Real do Colégio, divisa com o estado de Sergipe, para averiguar a informação recebida em uma denúncia anônima. Chegando lá, realizaram o flagrante do motorista de um caminhão bitrem que extraía combustível do tanque do veículo e entregava a dois atravessadores, que revendiam o combustível para terceiros.

O óleo diesel estava acondicionado em recipientes plásticos, sem tampa, nos fundos de uma casa, com grande risco de incêndio. Havia também combustível espalhado por todo o chão do local.

Os agentes constataram que os motoristas de transporte de carga furtavam o combustível da empresa em que trabalhavam, extraindo-os dos tanques dos veículos os quais eram responsáveis. Os galões de 20 litros de diesel eram repassados aos receptadores por cerca de R$ 35,00, e estes, por sua vez, vendiam a terceiros por valores inferiores aos praticados pelo mercado local, cerca de R$ 45,00 por 20 litros.

Diante do flagrante, todos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Porto Real do Colégio. O Batalhão Ambiental da Polícia Militar e os Bombeiros foram acionados em razão dos possíveis danos ao meio ambiente e do alto risco de incêndio no local.

Fonte: CadaMinuto