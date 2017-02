Dupla acusada de assaltos é presa em Porto Real do Colégio

Agentes da delegacia de Porto Real do Colégio, prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (22), dois homens acusados de praticar assaltos na região. Os policiais civis receberam informação sobre um assalto ocorrido no Povoado Tibiri, zona rural de São Brás, e saíram em diligência, conseguindo interceptar a dupla em uma motocicleta num trecho da rodovia BR-101.

Na abordagem, o homem que dirigia a moto, Adeilson dos Santos Lima, de 22 anos, conhecido por “Lelo”, foi detido, enquanto o que estava na garupa, identificado como Lucas Silva Lourenço,de 19 anos, saltou do veículo e fugiu, entrando em um matagal.

Após uma troca de tiros com os policiais e meia hora de buscas, Lucas Lourenço foi capturado e com ele foram apreendidos um revólver calibre 32, com três munições disparadas e uma intacta, além de quatro aparelhos celulares.

Um levantamento feito junto ao Sistema de Informação Policial (Sispol) verificou que a moto Honda/Bros, de cor preta e placa NMF-5609, era roubada.

Ao ser interrogada, a dupla confessou que, além do roubo no Povoado Tibiri, horas antes havia praticado dois assaltos na cidade de Aquifabã, em Sergipe. Os dois homens foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo, tentativa de homicídio e receptação.

com Ascom / PC