MURICI FAZ HISTÓRIA E ESTÁ NA 3ª FASE DA COPA DO BRASIL

O time do Murici segue fazendo o dever de casa na Copa do Brasil de 2017. Após vencer o Juventude pela primeira fase, na tarde desta quarta-feira, o time alviverde eliminou o América-MG e vai, agora, enfrentar o vencedor do confronto entre Cruzeiro-MG e São Francisco-PA, já pela terceira etapa da competição.

Desta vez, a classificação foi bem mais apertada – no primeiro desafio, aplicou 3×1 nos gaúchos no tempo normal. Agora, ficou no 0x0 com os mineiros, também no José Gomes da Costa, em Murici.

Com o placar inalterado durante os 90 minutos, a disputa seguiu para a série das cobranças de pênalti, conforme o novo regulamento do torneio, com a equipe do treinador Roberval Davino levando a melhor: 5×4.

Próximo adversário

Com a vaga na terceira fase, o time de Murici faturou outra bolada, já que a premiação para o clube classificado é de R$ 680 mil.

Agora, o Murici vai se preparar para enfrentar Cruzeiro ou São Francisco, em partida que acontece na noite desta quarta, no Pará. Antes, porém, a equipe alviverde terá compromisso pelo Estadual, encarando o ASA no próximo dia 02 de março, em Arapiraca.

A terceira fase é composta por jogos de ida e volta. O local do primeiro duelo será definido por sorteio. Conforme o regulamento, o gol fora de casa segue com valor dobrado e, independentemente do placar em Alagoas, a segunda partida terá de ser realizada.

Como foi

O time da Zona da Mata alagoana encarou adversário de mais tradição no futebol brasileiro de igual para igual e esteve até mais perto da vitória no tempo normal porque o armador Patrick criou boa chance de gol logo aos 8 minutos e o atacante Alexandre aos 15 minutos do 2º tempo. O Murici chegou até a balançar a rede adversária na etapa complementar, mas não valeu. Foi aos 4 minutos, mas o atacante Deysinho foi pego em impedimento.

A única grande oportunidade do América-MG foi aos 10min do 2º tempo, através de cabeçada do lateral-esquerdo Ernandes e que deu susto ao goleiro Dias. Detalhe, no América-MG, foram as entradas, no 2º tempo, do atacante Pilar (ex-CSA) e do meia Gerson Magrão (ex-CRB). Como ninguém criou mais nenhuma oportunidade de gol, o apito final veio aos 48 minutos e a partida teve que ser decidida nos pênaltis.

Quem iniciou a cobrança foi o América-MG, desperdiçando com o atacante Marion, que até tirou do goleiro Dias mas tocou para a linha de fundo.

A partir daí os times foram convertendo em alternância: Kattê (Murici), Tony (América), Deysinho (Murici), Pilar (América), Tarcísio (Murici), Gerson Magrão (América), Patrick (Murici), Rafael Lima (América).

Daí veio a última cobrança da primeira série e o Murici com a grande chance de confirmar a classificação. Porém, o volante Paulo Sérgio bateu e o goleiro João Ricardo defendeu.

Forçada a série extra, a história se repetiu porque o América foi para a cobrança e voltou a desperdiçar, agora com o volante Juninho acertando o travessão adversário.

Logo em seguida, o zagueiro João Paulo foi para a cobrança e converteu, assegurando mais uma classificação para o Murici na Copa do Brasil.