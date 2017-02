Sete de Setembro e Santa Rita vencem e ficam na 3ª colocação dos seus grupos

Além da vitória do CRB sobe o Miguelense, mais dois jogos movimentaram a noite desta quarta-feira (22), pelo Campeonato Alagoano. Em Palmeira dos Índios, completando a 6ª rodada, o CSE perdeu para o Sete de Setembro pelo placar de 2 a 1. Em partida válida pela 7ª rodada, em Boca da Mata o Santa Rita venceu o Coruripe por 2 a 0.

O Santa Rita conquistou a vitória com dois gols logo no primeiro tempo, marcados por Rafael Castro, aos 10 minutos e cinco minutos. Depois, Manoel Chuva deu números finais à partida.

Com este resultado, a equipe de Boca da Mata continua na terceira posição do Grupo B, com 11 pontos. Já o Coruripe, perdeu uma posição e caiu para a quarta colocação da Chave A, entrando na zona das equipes que vão disputar o quadrangular da morte, ao fim da primeira fase.

Já o CSE, não conseguiu fazer seu dever de casa e fez com que a chance de se classificar se distanciasse ainda mais. Com a derrota, o time de Palmeira dos Índios continua na quarta colocação do Grupo B, agora com cinco pontos de diferença para o terceiro colocado Santa Rita.

Em contra partida, o Sete de Setembro subiu uma posição e é o terceiro do Grupo A, com sete pontos, dois a menos que o segundo colocado. Os gols da vitória da equipe canarinha foram marcados por Jackson e Ruan pelo CSE descontou para a equipe da casa.

