ASA vence o Coritiba por 2 a 0 no Couto e avança na Copa do Brasil

A Copa do Brasil é conhecida por proporcionar chances aos times menos badalados do futebol brasileiro de surpreenderem as equipes mais tradicionais. E isso aconteceu na noite desta quinta-feira. Jogando no Couto Pereira pela Segunda Fase da competição, o ASA derrotou o Coritiba por 2 a 0 e avançou à próxima fase.

O primeiro gol da partida foi marcado de cabeça pelo zagueiro Eron, após cobrança de escanteio, aos 45 minutos do primeiro tempo. Depois, aos 48 do segundo tempo, Leandro Kível marcou um golaço de falta.

Com um poder de investimento muito inferior ao do Coritiba, já que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, o ASA faz história e elimina um time da Série A nacional.

O JOGO

A partida foi muito equilibrada no primeiro tempo. O jogo ficou muito truncado no meio de campo, com divididas ríspidas e muitas faltas, tanto para o Coritiba, como para o ASA. O Coxa teve duas chances de gol, enquanto o ASA só finalizou no lance do gol. Eron, aproveitou a cobrança de escanteio e, sem saltar, mandou de cabeça, no canto de Wilson.

Já na etapa final, o Coritiba foi com tudo ao ataque e deu espaços ao adversário, que acertou uma bola na trave. Kléber e Henrique Almeida, homens de frente do Coxa, não tiveram boas oportunidades para marcar. Sem inspiração para furar a retranca do ASA, o Coritiba vê o Fantasma se retrancar e esperar o apito final.

CONTRA-ATAQUE MORTAL

Em um contra-ataque, o ASA conseguiu uma falta para matar a partida. Aos 48 minutos, Leandro Kível cobrou a falta da entrada da área no ângulo de Wilson, que se esticou todo e não conseguiu tocar na bola. Com a derrota, o Coxa se despede precocemente da competição nacional.

Agora, o ASA espera o vencedor do confronto entre Paraná e Bahia. Os dois times se enfrentam no próximo sábado, no estádio Durival de Britto, às 16h30. Quem vencer, se classifica. E caso o jogo termine empatado, a decisão será nos pênaltis.

Fonte: Futebol interior